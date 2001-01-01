Футбол

Хуммельс отказался от трансфера в «МЮ» ради возвращения в «Боруссию» ДЧемпионат 10:26

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Несмотря на более выгодные финансовые условия, 30-летний игрок решил вернуться в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал с 2009 по 2016 год, сообщает Bild. По информации СМИ, за трансфер Хуммельса «Боруссия» заплатит € 20 млн. Соглашение между клубами предполагает также выплату бонусов.
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