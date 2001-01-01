Футбол

Хуммельс отказался от трансфера в «МЮ» ради возвращения в «Боруссию» ДЧемпионат 10:26

Несмотря на более выгодные финансовые условия, 30-летний игрок решил вернуться в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал с 2009 по 2016 год, сообщает Bild. По информации СМИ, за трансфер Хуммельса «Боруссия» заплатит € 20 млн. Соглашение между клубами предполагает также выплату бонусов.
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СМИ: Хуммельс отказался переходить в «МЮ»

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«МЮ» пытался летом подписать Хуммельса, но защитник отказался от трансфера ради бывшей команды

Матч ТВ10:44

Хуммельс отказался от трансфера в «МЮ» ради возвращения в «Боруссию» Д

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Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»

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Хуммельс отказал «МЮ», предлагавшему более высокую зарплату, чем «Боруссия»

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Хуммельс отказал «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в следующем розыгрыше ЛЧ

Бомбардир.ру03:10
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Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
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В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
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Саакашвили назвал россиян слишком наглыми

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.
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Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу.
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Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
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