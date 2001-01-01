Футбол
Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»Советский спорт 10:09
Напомним, 31-летний Хуммельс принял решение покинуть «Баварию» после того, как руководство клуба отказалось предоставить ему гарантии игровой практики в следующем сезоне. Футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал с 2008 по 2016 год.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Вашингтон
Армия и оружие
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Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
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Обновлено в 14:11
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Обновлено вчера в 15:25
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