Хуммельс и Родригес могут пропустить матч с «Вердером»Спорт-Экспресс 01:36

Футболисты "Баварии" Матс Хуммельс и Хамес Родригес могут пропустить матч 30-го тура чемпионата Германии с "Вердером". Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

Хуммельс и Родригес могут пропустить матч с «Вердером»

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