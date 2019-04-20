Футбол
Хуммельс и Родригес могут пропустить матч с «Вердером»Спорт-Экспресс 01:36
Футболисты "Баварии" Матс Хуммельс и Хамес Родригес могут пропустить матч 30-го тура чемпионата Германии с "Вердером". Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.
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