Футбол
Хулен Лопетеги возглавил «Севилью»Спорт-Экспресс 05:05
Лопетеги тренировал сборную Испании с 2016 по 2018. Возглавлял "Реал" до октября 2018-го. Предыдущим главным тренером "Севильи" был Хоакин Капаррос, который ушел с поста главного тренера красно-белых в конце мая 2019-го.
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Экономика
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Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма, назначенный на пост представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, является авторитетным и опытным политиком, но в этом вопросе важна позиция нынешнего лидера Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
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Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
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Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
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Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
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UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье
В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
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Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
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Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
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«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
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Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
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Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
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Политика
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Футбол
Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выступил за назначение Маурицио Сарри главным тренером туринского клуба.
Обновлено в 13:45
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Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек
Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.
Обновлено в 11:21