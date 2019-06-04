Футбол
Лопетеги стал новым наставником «Севильи»Чемпионат 05:31
Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был «Реал», который он покинул в октябре прошлого года. Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая.
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Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
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Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
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