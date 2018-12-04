Театры

Худруком МХАТа имени Горького стал Эдуард Бояков
Газета.Ru
05:26

Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный актер и режиссер Сергей Пускепалис, который ставил свои спектакли на сценах знаменитых "Современника" и "Табакерки". Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин.
Газета.Ru05:26
Эдуард Бояков
Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.
— Эдуард Бояков, российский продюсерБИЗНЕС Online 05:18

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Эдуард Бояков
Российский продюсер
Продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог; бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств.
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