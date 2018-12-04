Театры
Худруком МХАТа имени Горького стал Эдуард Бояков
Худруком МХАТа имени Горького стал Эдуард БояковГазета.Ru05:26
Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный актер и режиссер Сергей Пускепалис, который ставил свои спектакли на сценах знаменитых "Современника" и "Табакерки". Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин.
Газета.Ru05:26
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Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.
— Эдуард Бояков, российский продюсерБИЗНЕС Online 05:18
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