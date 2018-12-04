Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.

Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный актер и режиссер Сергей Пускепалис, который ставил свои спектакли на сценах знаменитых "Современника" и "Табакерки". Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин.

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Театры Театры «Историю с метранпажем» покажут в библиотеке Герцена в Твери Показ спектакля по пьесе Александра Вампилова «История с метранпажем» состоится в библиотеке им. Герцена 9 декабря.

Театры Театры Адвокат Этуша сообщил, что он идет на поправку и готовится к спектаклю Постановка "Бенефис" должна состояться в театре имени Евгения Вахтангова 13 декабря Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, он готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова.

Театры Театры Молодежный театр «Спичка» переехал на новую творческую площадку

Театры Театры Кировчан приглашают записывать на видео чтение Чехова Все желающие могут прийти на экспериментальную сцену театра и прочитать вслух друг для друга повесть Чехова.

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Театры Театры «Свободный 24» приглашает на свои театральные события Спектакль бесплатный с предварительной регистрацией: https://svobodniy24.timepad.ru/event/860684/ А на следующий день, 5 декабря, зрители станут участниками читки театральных пьес в рамках Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие - ХXI век».

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Театры Театры Набор в любительский театр «Лирика» объявили в Южном Тушине В труппу приглашаются юноши и женщины