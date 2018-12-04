Театры

Худруком МХАТа имени Горького стал Эдуард Бояков
Газета.Ru
05:26

Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный актер и режиссер Сергей Пускепалис, который ставил свои спектакли на сценах знаменитых "Современника" и "Табакерки". Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин.
Газета.Ru05:26
Эдуард Бояков
Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.
— Эдуард Бояков, российский продюсерБИЗНЕС Online 05:18

Подробнее о событии

Стало известно, кто возглавит МХАТ имени Горького

РИА Новости05:38

Новым худруком МХАТа имени Горького назначен Эдуард Бояков

RT на русском04:56

Худруком МХАТа имени Горького назначен Эдуард Бояков

Коммерсантъ03:41

Эдуард Бояков назначен худруком МХАТа имени Горького

Интерфакс03:38

З.Прилепин: Никаких «революций» в МХАТе им. М.Горького не планируется

Агентство Москва04:27

Деятели культуры поддержали решение Минкультуры сменить руководство в МХАТ им. Горького

ТАСС04:23

Смена руководителя МХАТ им. Горького повлечет за собой «правый поворот» в деятельности театра – театральный критик

Эхо Москвы05:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Театры

Молодежный театр уже в 300-й раз покажет «Бременских музыкантов»

Обновлено в 04:23
Театры

«Звезда Театрала»-2018 завершается чествованием Легенд сцены

В нынешнем году награда в самой почетной номинации «Легенда сцены» – единственной номинации, лауреаты которой определяются без зрительского голосования – вручается актрисе Театра им. Вахтангова Юлии Борисовой и актеру МХТ им. Чехова Станиславу Любшину.
Обновлено вчера в 20:05
Театры

В БДТ приезжает итальянский Театр Стабиле Неаполя

Обновлено в 05:00
Театры

Адвокат Этуша сообщил, что он идет на поправку и готовится к спектаклю

Постановка "Бенефис" должна состояться в театре имени Евгения Вахтангова 13 декабря Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, он готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова.
Обновлено в 03:32
Театры

Молодежный театр «Спичка» переехал на новую творческую площадку

Обновлено в 07:06
Театры

Театр «Пиано» посетил Суроватиху в рамках проекта «Мост в тишину»

Поездка состоялась в рамках инклюзивного проекта театра «Пиано» «Мост в тишину».
Обновлено в 07:13
Театры

Самый талантливый директор костромского театра ушла в отставку

Как узнал KOSTROMA.TODAY, свой пост покинула директор учреждения Людмила Шарова. Она работала в театре с 2003 года.
Обновлено в 07:29
Театры

Юные артисты из Ярославского представят премьерный спектакль в ММКЦ

Он состоится 7 декабря
Обновлено в 04:06
Театры

Что покажут зимой на сцене «Мастерской»

Созданный режиссером Мариной Брусникиной и художником Саввой Савельевым по двум пьесам Дмитрия Данилова, спектакль пройдет 13 и 14 декабря одновременно на двух сценах театра «Мастерская».
Обновлено в 07:10
Театры

В Салавате прошла премьера спектакля «Дыхание рая»

В постановке задействована вся труппа театра. Премьера спектакля собрала аншлаг.
Обновлено в 01:09
Театры

«Свободный 24» приглашает на свои театральные события

Спектакль бесплатный с предварительной регистрацией: https://svobodniy24.timepad.ru/event/860684/ А на следующий день, 5 декабря, зрители станут участниками читки театральных пьес в рамках Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие - ХXI век».
Обновлено вчера в 03:12
Театры

Наталья Осипова станцует в Перми на премьере «Баядерки»

Никию будет танцевать прима-балерина Королевского балета Ковент-Гарден (Лондон), приглашённая солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Осипова, в партии Солора выступит премьер Большого театра Владислав Лантратов, в партии Гамзатти — Мария Александрова, тоже из Большого.
Обновлено вчера в 16:19
Театры

Набор в любительский театр «Лирика» объявили в Южном Тушине

В труппу приглашаются юноши и женщины
Обновлено вчера в 08:02
Театры

На Дальнем Востоке запущена программа развития театрального искусства

Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году в Якутии.
Обновлено вчера в 02:54
Театры

Спектакль Брянского драмтеатра победил в конкурсе Министерства культуры РФ

Режиссёр Анна Троянова поставила его по произведениям Теннесси Уильямса. этот спектакль одержал победу в конкурсе по поддержке молодой режиссуры Министерства культуры России в 2018 году.
Обновлено в 07:06
ещё по теме
Татьяна Доронина
Актриса
Советская российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. М. Горького с 1987 года. Народная артистка СССР. Была трижды признана читателями журнала «Советский экран» лучшей актрисой года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эдуард Бояков
Российский продюсер
Продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог; бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное