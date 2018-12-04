Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.

Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный актер и режиссер Сергей Пускепалис, который ставил свои спектакли на сценах знаменитых "Современника" и "Табакерки". Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин.

Театры Театры «Звезда Театрала»-2018 завершается чествованием Легенд сцены В нынешнем году награда в самой почетной номинации «Легенда сцены» – единственной номинации, лауреаты которой определяются без зрительского голосования – вручается актрисе Театра им. Вахтангова Юлии Борисовой и актеру МХТ им. Чехова Станиславу Любшину.

Театры Театры В БДТ приезжает итальянский Театр Стабиле Неаполя

Театры Театры Адвокат Этуша сообщил, что он идет на поправку и готовится к спектаклю Постановка "Бенефис" должна состояться в театре имени Евгения Вахтангова 13 декабря Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, он готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова.

Театры Театры Молодежный театр «Спичка» переехал на новую творческую площадку

Театры Театры Театр «Пиано» посетил Суроватиху в рамках проекта «Мост в тишину» Поездка состоялась в рамках инклюзивного проекта театра «Пиано» «Мост в тишину».

Театры Театры Самый талантливый директор костромского театра ушла в отставку Как узнал KOSTROMA.TODAY, свой пост покинула директор учреждения Людмила Шарова. Она работала в театре с 2003 года.

Театры Театры Юные артисты из Ярославского представят премьерный спектакль в ММКЦ Он состоится 7 декабря

Театры Театры Что покажут зимой на сцене «Мастерской» Созданный режиссером Мариной Брусникиной и художником Саввой Савельевым по двум пьесам Дмитрия Данилова, спектакль пройдет 13 и 14 декабря одновременно на двух сценах театра «Мастерская».

Театры Театры В Салавате прошла премьера спектакля «Дыхание рая» В постановке задействована вся труппа театра. Премьера спектакля собрала аншлаг.

Театры Театры «Свободный 24» приглашает на свои театральные события Спектакль бесплатный с предварительной регистрацией: https://svobodniy24.timepad.ru/event/860684/ А на следующий день, 5 декабря, зрители станут участниками читки театральных пьес в рамках Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие - ХXI век».

Театры Театры Наталья Осипова станцует в Перми на премьере «Баядерки» Никию будет танцевать прима-балерина Королевского балета Ковент-Гарден (Лондон), приглашённая солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Осипова, в партии Солора выступит премьер Большого театра Владислав Лантратов, в партии Гамзатти — Мария Александрова, тоже из Большого.

Театры Театры Набор в любительский театр «Лирика» объявили в Южном Тушине В труппу приглашаются юноши и женщины

Театры Театры На Дальнем Востоке запущена программа развития театрального искусства Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году в Якутии.