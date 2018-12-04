Театры
Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького. Татьяна Доронина, занимавшая пост худрука на протяжении 30 лет, назначена на специально введенную должность президента театра.
Коммерсантъ03:41
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Театры
Молодежный театр уже в 300-й раз покажет «Бременских музыкантов»
Обновлено в 04:23
Театры
Адвокат Этуша сообщил, что он идет на поправку и готовится к спектаклю
Постановка "Бенефис" должна состояться в театре имени Евгения Вахтангова 13 декабря Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, он готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова.
Обновлено в 03:32
Театры
«Звезда Театрала»-2018 завершается чествованием Легенд сцены
В нынешнем году награда в самой почетной номинации «Легенда сцены» – единственной номинации, лауреаты которой определяются без зрительского голосования – вручается актрисе Театра им. Вахтангова Юлии Борисовой и актеру МХТ им. Чехова Станиславу Любшину.
Обновлено вчера в 20:05
Театры
В БДТ приезжает итальянский Театр Стабиле Неаполя
Обновлено в 05:00
Театры
Воронежский театр кукол показал «Городок в табакерке»
Премьера спектакля «Городок в табакерке» состоялась в Воронежском государственном театре кукол «Шут» имени Вольховского в субботу, 1 декабря.
Обновлено в 04:19
Театры
Молодёжный театр «Спичка» переехал в новую творческую мастерскую
Обновлено в 04:51
Театры
В Салавате прошла премьера спектакля «Дыхание рая»
В постановке задействована вся труппа театра. Премьера спектакля собрала аншлаг.
Обновлено в 01:09
Театры
Наталья Осипова станцует в Перми на премьере «Баядерки»
Никию будет танцевать прима-балерина Королевского балета Ковент-Гарден (Лондон), приглашённая солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Осипова, в партии Солора выступит премьер Большого театра Владислав Лантратов, в партии Гамзатти — Мария Александрова, тоже из Большого.
Обновлено вчера в 16:19
Театры
На Дальнем Востоке запущена программа развития театрального искусства
Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году в Якутии.
Обновлено вчера в 02:54
Театры
«Свободный 24» приглашает на свои театральные события
Спектакль бесплатный с предварительной регистрацией: https://svobodniy24.timepad.ru/event/860684/ А на следующий день, 5 декабря, зрители станут участниками читки театральных пьес в рамках Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие - ХXI век».
Обновлено вчера в 03:12
Театры
Набор в любительский театр «Лирика» объявили в Южном Тушине
В труппу приглашаются юноши и женщины
Обновлено вчера в 08:02
Театры
Любительский спектакль состоится в музее имени Геннадия Ягодина
Спектакль, посвященный воспоминаниям стихотворцев начала XX века, покажут 15 декабря в Московском музее образования имени Геннадия Ягодина.
Обновлено в 02:10
Театры
В номинации «Любимый театр» зрители отдали предпочтение «Ленкому»
Одна из спецноминаций премии «Звезда Театрала» называется «Любимый театр».
Обновлено вчера в 13:34
Театры
Театр пластической драмы даст концерт в Госфилармонии РА
Зрители увидят лучшие танцы в постановке Амербия Кулова Танец огня и воинственных амазонок, танец "Дружба народов" и адыгский Къофэ - лучшие постановки на сцене госфилармонии РА увидят зрители отчётного концерта Театра пластической драмы Амербия Кулова.
Обновлено в 04:48
Театры
Спектакль брянского драмтеатра победил в конкурсе Министерства культуры
Режиссером спектакля, созданного по произведениям американского драматурга и прозаика, лауреата Пулитцеровской премии Теннесси Уильямса, выступила Анна Троянова.
Обновлено в 04:52