Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького. Татьяна Доронина, занимавшая пост худрука на протяжении 30 лет, назначена на специально введенную должность президента театра.

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Театры Театры «Звезда Театрала»-2018 завершается чествованием Легенд сцены В нынешнем году награда в самой почетной номинации «Легенда сцены» – единственной номинации, лауреаты которой определяются без зрительского голосования – вручается актрисе Театра им. Вахтангова Юлии Борисовой и актеру МХТ им. Чехова Станиславу Любшину.

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Театры Театры Воронежский театр кукол показал «Городок в табакерке» Премьера спектакля «Городок в табакерке» состоялась в Воронежском государственном театре кукол «Шут» имени Вольховского в субботу, 1 декабря.

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Театры Театры В Салавате прошла премьера спектакля «Дыхание рая» В постановке задействована вся труппа театра. Премьера спектакля собрала аншлаг.

Театры Театры Наталья Осипова станцует в Перми на премьере «Баядерки» Никию будет танцевать прима-балерина Королевского балета Ковент-Гарден (Лондон), приглашённая солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Осипова, в партии Солора выступит премьер Большого театра Владислав Лантратов, в партии Гамзатти — Мария Александрова, тоже из Большого.

Театры Театры На Дальнем Востоке запущена программа развития театрального искусства Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году в Якутии.

Театры Театры «Свободный 24» приглашает на свои театральные события Спектакль бесплатный с предварительной регистрацией: https://svobodniy24.timepad.ru/event/860684/ А на следующий день, 5 декабря, зрители станут участниками читки театральных пьес в рамках Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие - ХXI век».

Театры Театры Набор в любительский театр «Лирика» объявили в Южном Тушине В труппу приглашаются юноши и женщины

Театры Театры Любительский спектакль состоится в музее имени Геннадия Ягодина Спектакль, посвященный воспоминаниям стихотворцев начала XX века, покажут 15 декабря в Московском музее образования имени Геннадия Ягодина.

Театры Театры В номинации «Любимый театр» зрители отдали предпочтение «Ленкому» Одна из спецноминаций премии «Звезда Театрала» называется «Любимый театр».

Театры Театры Театр пластической драмы даст концерт в Госфилармонии РА Зрители увидят лучшие танцы в постановке Амербия Кулова Танец огня и воинственных амазонок, танец "Дружба народов" и адыгский Къофэ - лучшие постановки на сцене госфилармонии РА увидят зрители отчётного концерта Театра пластической драмы Амербия Кулова.