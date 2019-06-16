Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в МосквеРБК 08:37
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек. Об этом РБК сообщил источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения. Собеседник рассказал, что актриса находится в Центре хирургии им. А.В.Вишневского.
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Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ
О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом
Обновлено в 10:44
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Авто
Renault Arkana получит дисковые тормоза
Стало известно, что автомобиль получит дисковые тормоза задних колёс вместо барабанных, которыми комплектуется сейчас.
Обновлено в 06:08
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский и Аваков пообщались с жителями Мариуполя «в годовщину освобождения от ceпapaтистов»
Зеленский выступил в Мариуполе по поводу пятой годовщины взятия города ВСУ.
Обновлено в 06:54
Футбол
Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед»
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о намерении продолжить карьеру в другом клубе.
Обновлено в 08:14
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Футбол
Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:14
Политика
США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе
Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Польского президента пристыдили за бестактные слова о России
Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
Обновлено в 13:21
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Общество
Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
Авиакомпания «Россия» проведет проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска после сообщений о пропаже кота.
Обновлено в 13:14
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Футбол
Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубе
Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть "звезд" в команде.
Обновлено в 12:25
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы
На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Общество
В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.
Обновлено в 07:19