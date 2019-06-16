Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в МосквеРБК 08:37

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек. Об этом РБК сообщил источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения. Собеседник рассказал, что актриса находится в Центре хирургии им. А.В.Вишневского.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Армия и оружие Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.

Политика Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Авто Renault Arkana получит дисковые тормоза Стало известно, что автомобиль получит дисковые тормоза задних колёс вместо барабанных, которыми комплектуется сейчас.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед» Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о намерении продолжить карьеру в другом клубе.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Политика США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Происшествия Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.

Технологии Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.

Наука Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.

Политика Польского президента пристыдили за бестактные слова о России Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Общество Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота Авиакомпания «Россия» проведет проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска после сообщений о пропаже кота.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).

Общество На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.

Происшествия Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.