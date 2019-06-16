Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в МосквеРБК 08:37
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек. Об этом РБК сообщил источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения. Собеседник рассказал, что актриса находится в Центре хирургии им. А.В.Вишневского.
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с чего всё началось
Ранее источник РБК сообщил, что Галину Волчек прооперировали ночью 15 июня. По данным издания, актриса находится в Центре хирургии им. А.В. Вишневского.Говорит Москва08:56
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Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077
Майк Пондсмит, автор оригинала, ответил на критику.
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