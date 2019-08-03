Футбол
Хуанфран стал одноклубником Дани Алвеса в «Сан-Паулу»Евро-футбол.ру вчера в 14:08
Бразильский "Сан-Паулу" объявил о подписании защитника Хуанфрана. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний Хуанфран поставил подпись под контрактом сроком до декабря 2020 года. Ранее в "Сан-Паулу" на правах свободного агента перебрался Дани Алвес.
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Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
НАТО ищет способы регулирования военной безопасности в Арктике
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Гаджеты
Первая попытка Apple создать смартфон была позорищем. Но вы запомнили только iPhone
3 августа 1993 года Apple представила первый карманный компьютер — Newton MessagePad.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие
Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
Обновлено 01 августа в 18:00
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Полиция отчиталась о численности акции в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге, на согласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приняли участие 1 тыс. человек.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Илья Яббаров поколотил пьяную Алену Рапунцель в прямом эфире
Илья Яббаров поколотил пьяную Алену Рапунцель в прямом эфире Девушке досталось за то, что она поздно вернулась домой.
Обновлено в 00:48
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
Опубликованы изображения нового ноутбука Samsung Galaxy Book S
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Финансы
Центробанк резко поднял курсы валют
Курс евро вырос на 1 рубль 24 копейки — до 71,71.
Обновлено 02 августа в 07:55
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Красноярцы устроили пикник с мангалом и кальяном на площади Революции
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Боец Росгвардии пострадал на несогласованной акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Ученые выяснили, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой
Исследователи из Университета Кардиффа считают, что люди, появившиеся на свет зимой или осенью, больше подвержены психическим заболеваниям.
Обновлено вчера в 02:53
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено вчера в 12:04