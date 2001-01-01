Бразильский "Сан-Паулу" объявил о подписании защитника Хуанфрана. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний Хуанфран поставил подпись под контрактом сроком до декабря 2020 года. Ранее в "Сан-Паулу" на правах свободного агента перебрался Дани Алвес.

Хуанфран стал одноклубником Дани Алвеса в «Сан-Паулу»

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