Футбол

Хуанфран следом за Дани Алвесом стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс 13:39

Бывший защитник "Атлетико" Хуанфран стал игроком "Сан-Паулу", сообщает официальный Twitter бразильской команды. Контракт с 34-летним испанцем рассчитан до декабря 2020 года.
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