Футбол
Хуанфран следом за Дани Алвесом стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс 13:39
Бывший защитник "Атлетико" Хуанфран стал игроком "Сан-Паулу", сообщает официальный Twitter бразильской команды. Контракт с 34-летним испанцем рассчитан до декабря 2020 года.
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Футбол
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Ферстаппен поделился впечатлениями от первого поула в карьере
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Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
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«Томь» и «Енисей» разошлись миром в Томске
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Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
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