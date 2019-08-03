Бывший защитник "Атлетико" Хуанфран стал игроком "Сан-Паулу", сообщает официальный Twitter бразильской команды. Контракт с 34-летним испанцем рассчитан до декабря 2020 года.

Хуанфран следом за Дани Алвесом стал игроком «Сан-Паулу»

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