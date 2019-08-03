Экс-защитник "Атлетико" Хуанфран может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, "Сан-Паулу" хочет подписать 34-летнего испанца, у которого 1 июля закончился контракт с мадридским клубом. Напомним, на этой неделе игроком "Сан-Паулу" стал экс-защитник "ПСЖ" Дани Алвес.

Хуанфран следом за Дани Алвесом может стать игроком «Сан-Паулу»

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