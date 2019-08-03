Футбол
Хуанфран присоединился к Дани Алвесу в «Сан-Паулу»Матч ТВ вчера в 13:50
Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2020 года. Напомним, в пятницу в бразильский клуб перешел бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес. 34-летний Хуанфран покинул «Атлетико» этим летом, проведя в составе команды пять лет.
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Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
Обновлено в 02:51
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Наука
Ученые рассказали, что предшествует раку
Обновлено в 01:11
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 20:24
Игры
Roblox достигла 100 миллионов активных игроков в месяц
Разработчики из Roblox Corporation на своём официальном сайте сообщили, что Roblox достигла 100 млн активных игроков в месяц, из которых 40% женщины.
Обновлено в 03:18
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Спорт
3 августа состоится открытие конкурса «Танковый биатлон»
3 августа впервые в истории конкурса пройдут состязания трех женских экипажей на танках Т-72Б3, а также "Танковый балет", в ходе которого движения стальных машин будут синхронизированы и похожи на балетные па – исполнители под музыку выполнят развороты и разнообразные фигурные элементы.
Обновлено 02 августа в 03:00
Происшествия
В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика
США вводят новые санкции против России
Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено 02 августа в 09:01
Армия и оружие
На МАКС покажут макет семитонного беспилотника вертикального взлета
Обновлено вчера в 20:05
Наука
Курение — не приговор: инновационные методы борьбы с зависимостью
Маринэ Гамбарян, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ / © Фото предоставлено пресс-службой компании Pfizer Недавние исследования показали, что развитию зависимости способствует генетический фактор: так, у курящих родителей дети более подвержены никотиновой зависимости, чем у некурящих.
Обновлено 02 августа в 06:28
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
FTC изучает соглашение между Amazon и Apple, вытеснившее мелких продавцов продукции Apple с платформы Amazon
Впервые о сделке было объявлено осенью прошлого года — как о мере, позволяющей начать официальные продажи продукции Apple на площадке Amazon Marketplace и сократить продажи контрафактной или вводящей в заблуждение продукции.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено 02 августа в 09:45
Политика
Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским
Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В США пастор изгонял из прихожан демонов оральным сексом
В Нью-Джерси (США) пастор практиковал экзорцизм, изгоняя из прихожан демонов при помощи орального секса.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Британии влюбленная пара занялась сексом на глазах у прохожих
В Халле (Британия) влюбленная молодая пара занялась сексом прямо на глазах у изумленных прохожих.
Обновлено в 02:55
Авто
Названы лучшие машины американского производства 60-х годов
Эксперты назвали лучшие машины американского производства, выпущенные в 60-х годах.
Обновлено в 04:10