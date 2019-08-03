Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2020 года. Напомним, в пятницу в бразильский клуб перешел бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес. 34-летний Хуанфран покинул «Атлетико» этим летом, проведя в составе команды пять лет.

Хуанфран присоединился к Дани Алвесу в «Сан-Паулу»

Футбол Семак прокомментировал автогол Сантоса Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Политика Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.

Происшествия Опубликовано фото стрелка в Техасе В Сети появилась фотография мужчины с оружием, который, предположительно, напал на торговый центр в городе Эль-Пасо в Техасе.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия 36 населенных пунктов в Амурской области остаются подтопленными 36 населенных пунктов в Амурской области остаются подтопленными, за сутки вода ушла из пяти.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Политика США не будут жёстко реагировать на пуски ракет КНДР Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.

Происшествия Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.

Общество Мобильные операторы отрицают отключение интернета в центре Москвы Появились предположения, что компании сами ограничили возможность выхода в интернет, однако операторы «большой тройки» заверяют, что они ничего не делали, а перебои могли возникнуть из-за массовых скоплений людей.

Авто Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.

Кино Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.

Кино Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер Пеннебейкер скончался в своем доме, расположенном в Лонг-Айленде. Режиссер начал активно снимать документальные ленты в 1950-х годах.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.

Происшествия На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.

Футбол Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком» Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе По словам Ортэгус, «США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня», а также «высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года», передает ТАСС.