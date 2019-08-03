Футбол
Хуанфран присоединился к Дани Алвесу в «Сан-Паулу»Матч ТВ вчера в 13:50
Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2020 года. Напомним, в пятницу в бразильский клуб перешел бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес. 34-летний Хуанфран покинул «Атлетико» этим летом, проведя в составе команды пять лет.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Обновлено вчера в 07:18
Футбол
Семак прокомментировал автогол Сантоса
Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Опубликовано фото стрелка в Техасе
В Сети появилась фотография мужчины с оружием, который, предположительно, напал на торговый центр в городе Эль-Пасо в Техасе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
36 населенных пунктов в Амурской области остаются подтопленными
36 населенных пунктов в Амурской области остаются подтопленными, за сутки вода ушла из пяти.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии
Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
США не будут жёстко реагировать на пуски ракет КНДР
Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Мобильные операторы отрицают отключение интернета в центре Москвы
Появились предположения, что компании сами ограничили возможность выхода в интернет, однако операторы «большой тройки» заверяют, что они ничего не делали, а перебои могли возникнуть из-за массовых скоплений людей.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec
Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо
По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено вчера в 07:09
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»
Обновлено вчера в 20:36
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Пеннебейкер скончался в своем доме, расположенном в Лонг-Айленде. Режиссер начал активно снимать документальные ленты в 1950-х годах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»
Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено 02 августа в 22:56
Армия и оружие
Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
По словам Ортэгус, «США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня», а также «высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года», передает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:49
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено вчера в 06:12