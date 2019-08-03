Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран продолжит карьеру в Бразилии. 34-летний испанец на полтора года заключит контракт с «Сан-Паулу». Ранее бразильский клуб подписал экс-защитника «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвеса.

Хуанфран перейдет в «Сан-Паулу». Там уже Дани Алвес

Происшествия Россияне устроили драку на борту самолета в Турции В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.

Экономика Минфин США разъяснил охват новых санкций против России Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.

Шоу-бизнес Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Армия и оружие Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.

Происшествия В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.

Армия и оружие Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.

Экономика Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.

Политика NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Здоровье Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи По результатам проведенной исследовательской деятельности, над которой работали в Университете штата Пенсильвания, было выявлено, что некоторые напитки справляются с «пожаром» в желудке после острой пищи лучше, чем остальные.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Кино Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки» Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.