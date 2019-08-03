Футбол
Хуанфран перейдет в «Сан-Паулу». Там уже Дани АлвесSports.ru 09:09
Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран продолжит карьеру в Бразилии. 34-летний испанец на полтора года заключит контракт с «Сан-Паулу». Ранее бразильский клуб подписал экс-защитника «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвеса.
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