Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран продолжит карьеру в Бразилии. 34-летний испанец на полтора года заключит контракт с «Сан-Паулу». Ранее бразильский клуб подписал экс-защитника «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвеса.

Хуанфран перейдет в «Сан-Паулу». Там уже Дани Алвес

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