Футбол
Хуанфран перейдет в «Сан-Паулу». Там уже Дани АлвесSports.ru 09:09
Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран продолжит карьеру в Бразилии. 34-летний испанец на полтора года заключит контракт с «Сан-Паулу». Ранее бразильский клуб подписал экс-защитника «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Происшествия
Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре
Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает CNN.
Обновлено в 15:28
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.
Обновлено в 07:32
Хоккей
«Сочи» одолел рижское «Динамо» по буллитам в матче Sochi Hockey Open
ХК «Сочи» встречался с рижским «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.
Обновлено в 13:08
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Игры
Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии
Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.
Обновлено в 03:09
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Общество
Финляндия ужесточит правила получения шенгенской визы для россиян
С 1 сентября Финляндия ужесточит правила получения шенгенской визы для жителей России. Об этом сказано в заявлении МИД страны.
Обновлено 01 августа в 03:54
Баскетбол
Ди Джей Купер пытался пройти допинг-тест, использовав мочу беременной женщины
Купер должен был пройти допинг-тест для выступления за сборную Боснии и Герцеговины в качестве натурализованного игрока.
Обновлено в 15:49
Футбол
Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
Обновлено в 16:04
Гаджеты
Названы способы продления срока службы аккумуляторных батарей
Обычно устройства работают на аккумуляторных батареях, срок которых можно продлить несколькими простыми способами.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Обновлено в 10:55
Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено в 07:33
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Автоспорт
Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:51
Футбол
Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота
"Спартак" – "Динамо" – 0:0 Арбитр Владислав Безбородов показывал судейство очень хорошего качества, пока не наступила 82-я минута дерби "Спартак" – "Динамо".
Обновлено в 14:35
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Семь человек арестовали в Италии по делу о давке в клубе
Стражи порядка арестовали семь человек по делу о панике и давке в клубе, жертвами которой стали шесть человек в городе Коринальдо.
Обновлено в 05:14
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Авто
JAC запустил сборку самого доступного пикапа для России
Как рассказали в пресс-службе марки, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, Казахстан, было запущено производство пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.
Обновлено в 10:08
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Тун» перед игрой со «Спартаком» в Лиге Европы уступил «Базелю»
"Тун" проиграл "Базелю" в домашнем матче третьего тура чемпионата Швейцарии по футболу.
Обновлено в 15:12
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Немецкий эксперт: Российские ракеты уничтожат Европу за минуты
Безопасность стран-членов НАТО находится под большой угрозой в связи с прекращением действия договора РСМД.
Обновлено в 08:17
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Британия поприветствовала новые санкции США против России
Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 12:51
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55