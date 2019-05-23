Футбол
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12
Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах
Обновлено в 08:39
Авто
Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе
Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе с результатом 775 реализованных экземпляров, что на 25,4% больше.
Обновлено в 09:40
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Игры
В Epic Games Store начали раздавать RiME
Сборник хоррор-историй Stories Untold начали раздавать в Epic Games Store всего неделю назад, и эта акция продлится ещё семь дней.
Обновлено в 13:26
Наука
Американцы сделали несколько новых выводов о курении
Американцы выяснили, что курение сигарет без фильтра повышает риск развития рака легких на 40%.
Обновлено в 10:53
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Интернет
Apple ограничит сбор личных данных при просмотре рекламы в Safari
Apple планирует добавить до конца года новую функцию в браузер Safari. Она призвана ограничить сбор личных данных при просмотре рекламы.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Кино
Опубликован тизер-трейлер к фильму Фёдора Бондарчука «Вторжение»
Тизер-трейлер к новому фильму Фёдора Бондарчука «Вторжение», являющимся продолжением картины «Притяжение», появился в Сети.
Обновлено в 10:27
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46