Футбол

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12

Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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«Это были лучшие годы в карьере». Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Sport24.ru07:44

Хуанфран подтвердил уход из «Атлетико»

Матч ТВ08:21

Хуанфран покинет «Атлетико» по окончании сезона

Газета.Ru07:51

«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Советский спорт08:24

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:12

Хуанфран объявил, что покидает «Атлетико»

Спорт-Экспресс06:44

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико». Он был в клубе 8 лет

Sports.ru08:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Культура

Александр Розенбаум рассказал об угрозе национальной безопасности

Чтобы дети, постоянно слыша иностранные заимствования, не забыли через 10 лет свой родной язык, Розенбаум предлагает запретить использование иностранных слов в средствах массовой информации, в тех случаях, когда есть русские аналоги: говорить «прокат автомобилей», а не «каршеринг», например.
Обновлено в 08:16
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье

В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака

По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских

Свадебный банкет Потапа и Насти Каменских, который пройдет в одном из ресторанов в Киеве в четверг, 23 мая, обойдется молодоженам в весьма скромную для представителей шоу-бизнеса цену.
Обновлено в 11:23
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Предварительно известно, что новый роскошный седан получит в своё оснащение модернизированный мотор W12 с рабочим объёмом 6 литров и мощностью 636 л.с. Вероятнее всего, что дебют Audi A8 Horch совпадёт с выходом обновлённой модели флагманского седан, и состоится это ближе к 2021 году.
Обновлено в 06:21
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Общество

Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок

Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Политика

Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Гаджеты

Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20

Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу на сегодня).
Обновлено в 11:36
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Происшествия

«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы

Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Обновлено в 08:00
Происшествия

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Наука

Изменился эталон измерения массы

Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.
Обновлено 21 мая в 07:40
Политика

Лукашенко предложил Казахстану поставлять нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие планы Минска входят переговоры с Казахстаном по поставкам нефти.
Обновлено в 05:35
Теннис

Ватутин вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Алексей Ватутин пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Соревнования проходят в Париже.
Обновлено вчера в 08:20
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
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Испанский футболист
Испанский футболист, правый защитник клуба «Атлетико Мадрид».
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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