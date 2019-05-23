Футбол
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12
Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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Хоккей
Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»
Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика
Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет
Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено в 10:42
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией
Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 18:08
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Футбол
Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»
Обновлено в 15:19
Общество
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний.
Обновлено в 18:35
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Культура
Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске
Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Политика
Беларусь планирует получать нефть из Казахстана
Александр Лукашенко намерен активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана.
Обновлено в 18:43
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13