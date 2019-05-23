Футбол

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12

Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Советский спорт08:24

«Это были лучшие годы в карьере». Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Sport24.ru07:44

Хуанфран покинет «Атлетико» по окончании сезона

Газета.Ru07:51

Хуанфран подтвердил уход из «Атлетико»

Матч ТВ08:21

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:12

Хуанфран объявил, что покидает «Атлетико»

Спорт-Экспресс06:44

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико». Он был в клубе 8 лет

Sports.ru08:33
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Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
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Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

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Испанский футболист, правый защитник клуба «Атлетико Мадрид».
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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