Футбол
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12
Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
США пригрозили санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле
США пригрозили крупным трейдерам санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:36
Политика
Лукашевич ожидает от Зеленского установления режима тишины в Донбассе
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению режима тишины в Донбассе.
Обновлено в 16:47
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика
Spiegel: Германия летом сменит посла в России
Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN.
Обновлено в 15:51
Футбол
Сборная Италии обыграла Мексику на молодежном ЧМ-2019
Молодежная сборная Италии одержала победу над командой Мексики (2:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 14:21
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Политика
Коломойский заявил о своём «всеукраинском политическом проекте»
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый «всеукраинский политический проект», который будет участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 16:07
Технологии
Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Авто
Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»
В голосовании за лучший мотор 2019 года приняло участие 70 автомобильных журналистов.
Обновлено в 05:22
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено в 11:11
Космос
Юпитер как бы намекает, что наше время истекает
Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах.
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп планирует провести встречу с Си Цзиньпином на G20
Обновлено в 16:13
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей - это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.
Обновлено в 11:46
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Экономика
Орешкин назвал условия для роста экономики РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Российских военных отправят в Конго
Россия и Республика Конго подписали контракт о направлении в африканское государство российских военных специалистов для обучения конголезских коллег эксплуатации, обслуживанию и ремонту поставленной ранее Москвой техники.
Обновлено в 16:16