Футбол

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12

Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Советский спорт08:24

Хуанфран подтвердил уход из «Атлетико»

Матч ТВ08:21

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико». Он был в клубе 8 лет

Sports.ru08:33

«Это были лучшие годы в карьере». Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Sport24.ru07:44

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:12

Хуанфран объявил, что покидает «Атлетико»

Спорт-Экспресс06:44

Хуанфран покинет «Атлетико» по окончании сезона

Газета.Ru07:51
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
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По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
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Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
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Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
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Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
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Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN.
Обновлено в 15:51
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Молодежная сборная Италии одержала победу над командой Мексики (2:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира (U-20).
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
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Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

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Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах.
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Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей - это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
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Россия и Республика Конго подписали контракт о направлении в африканское государство российских военных специалистов для обучения конголезских коллег эксплуатации, обслуживанию и ремонту поставленной ранее Москвой техники.
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Испанский футболист, правый защитник клуба «Атлетико Мадрид».
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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