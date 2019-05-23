Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12

Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

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