Футбол
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12
Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 06:56
Политика
Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос
Лидер украинских раскольников Филарет Денисенко заявил, что если бы украинские священнослужители заранее звали содержание томоса, то не согласились бы на него.
Обновлено в 09:57
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья
Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
Обновлено в 09:54
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь
Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
Обновлено в 06:42
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Политика
Минфин Эстонии предложил сэкономить на обустройстве границы с Россией
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что бюджетные средства можно сэкономить за счёт сокращения вложений в обустройство восточной границы Эстонии и возведение новых зданий для министерств и ведомств.
Обновлено в 09:36
Политика
Помпео не поверил заявлению Huawei об отсутствии сговора с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNBC вновь заявил, что китайская телекоммуникационная компания Huawei сотрудничает с правительством КНР.
Обновлено в 10:42
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Происшествия
МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Обновлено в 09:42
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму в 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Александр Лукашенко распорядился активизировать переговоры с Казахстаном и готовиться закупать нефть на мировом рынке.
Обновлено в 07:45
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Общество
Роскачество проверило глазированные сырки
Обновлено в 09:16