Футбол

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:12

Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
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«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Советский спорт08:24

Хуанфран подтвердил уход из «Атлетико»

Матч ТВ08:21

«Это были лучшие годы в карьере». Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Sport24.ru07:44

Хуанфран покинет «Атлетико» по окончании сезона

Газета.Ru07:51

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:12

Хуанфран объявил, что покидает «Атлетико»

Спорт-Экспресс06:44

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико». Он был в клубе 8 лет

Sports.ru08:33
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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
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Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
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В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

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Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
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Политика

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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что бюджетные средства можно сэкономить за счёт сокращения вложений в обустройство восточной границы Эстонии и возведение новых зданий для министерств и ведомств.
Обновлено в 09:36
Политика

Помпео не поверил заявлению Huawei об отсутствии сговора с Китаем

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Происшествия

МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе

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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Обновлено в 09:42
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Суд продлил арест экс-министру Абызову

Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму в 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
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В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
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Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

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Александр Лукашенко распорядился активизировать переговоры с Казахстаном и готовиться закупать нефть на мировом рынке.
Обновлено в 07:45
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Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
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Хуанфран Торрес
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Испанский футболист, правый защитник клуба «Атлетико Мадрид».
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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