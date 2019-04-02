Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенностиКоммерсантъ вчера в 22:13

с чего всё началось

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Общество Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.

Общество Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Политика Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Футбол Сражение за финал: сегодня ФК «Ростов» сыграет против «Локомотива» в Кубке России Футбольный клуб «Ростов» сегодня в Москве на стадионе «РЖД Арена» в первом полуфинальном матче Кубка России сыграет против «Локомотива».

Происшествия В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.

Единоборства Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.

Политика Росавиация приземлила подержанные самолеты В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.

Футбол Нападающий Педро Роша покинул «Спартак» Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды.

Происшествия Прокуратура готовит четвертый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона Токийская прокуратура готовится в четвертый раз арестовать бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона, об этом сообщила газета "Санкэй" в среду.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Политика Власти Венесуэлы продолжат судебный процесс против Гуаидо Венесуэльское Национальное учредительное собрание утвердило продолжение суда против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Футбол Николай Наумов: «Только Семин сможет вернуть прежнего Смолова» Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что главный тренер клуба Юрий Семин сможет реанимировать карьеру Федора Смолова.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Экономика В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

Политика Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

Здоровье Более 62 миллионов россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году Около восьми миллионов россиян прошли диспансеризацию и профосмотры за первые два месяца текущего года.

Баскетбол Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.

Гаджеты Смартфон OnePlus 7 показали на качественных рендерах В сеть утекли качественные изображения смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.

Общество Познер сказал, где надо похоронить Ленина Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.