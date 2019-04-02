Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенностиКоммерсантъ вчера в 22:13
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. «Преследование Хуана Гуайдо по закону официально санкционировано»,— цитирует Reuters председателя НУС Диосдадо Кабельо.
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с чего всё началось
Учредительное собрание Венесуэлы одобрило снятие депутатской неприкосновенности с самопровозглашённого исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо, сообщает Reuters.Life.ru04:29
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