Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенностиКоммерсантъ вчера в 22:13
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. «Преследование Хуана Гуайдо по закону официально санкционировано»,— цитирует Reuters председателя НУС Диосдадо Кабельо.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Авто
Hyundai показала новый руль с сенсорными экранами
Обновлено в 02:51
Происшествия
Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае
В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.
Обновлено в 02:11
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Адвокаты защищают экспертизу от следователей
В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу».
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Общество
В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева
Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Игры
BioWare ответила на сканадальную статью Kotaku о проблемах в компании
Напомним, статья Kotaku была выложена на сайте издания 2 апреля 2019 года, в ней Джейсон Шрайер рассказал о проблемах, связанных с кризисом, который переживает BioWare.
Обновлено в 01:28
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено вчера в 02:29
Общество
Экс-глава Nissan может быть снова арестован
Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.
Обновлено в 03:47
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Футбол
Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»
Обновлено в 01:49
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного фарша
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Назван срок поставки в Китай второго полка С-400
Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика
Депутаты разрешат россиянам охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам ходить на охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников заявил, что 3 марта начнется процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 03:37
Политика
Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом
Обновлено в 04:00
Общество
В Московском зоопарке проснулись медведи
В столичном зоопарке два гималайских медведя и один камчатский бурый вышли в наружные вольеры впервые после зимней спячки.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Экс-супруг Фролов выиграл у Юлии Началовой суд по делу о 20 миллионах
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400
Обновлено вчера в 11:28