Политика

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенностиКоммерсантъ вчера в 22:13

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. «Преследование Хуана Гуайдо по закону официально санкционировано»,— цитирует Reuters председателя НУС Диосдадо Кабельо.
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Гуайдо отреагировал на решение по уголовному расследованию

Газета.Ruвчера в 23:19

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо лишён депутатской неприкосновенности

Эхо Москвы02:04

Гуайдо отреагировал на решение по уголовному расследованию

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Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо

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ТАССвчера в 23:18

Расследование против главного оппозиционера Венесуэлы будет продолжено

Вести.Ruвчера в 21:14

Учредительное собрание Венесуэлы поддержало расследование против Гуаидо

РЕН ТВвчера в 20:54
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Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»

«Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика

В ЦБ рассказали о найденных в санируемом МИнБанке нарушениях

Временная администрация Московского индустриального банка (МИнБанка) выявила нарушения в сфере валютно-обменных операций.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Легкомоторный самолёт разбился в Северной Македонии

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Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 16:31
Общество

PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России

В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.
Обновлено в 02:18
Общество

Команда Кусто получила российские визы и вылетает в РФ

Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

СМИ: коалиция Саудовской Аравии перехватила два дрона, запущенных хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два дрона, запущенных представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit

Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Общество

Названы самые безопасные регионы России

Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Баскетбол

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА

В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 01:07
Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

Обновлено вчера в 10:54
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено вчера в 16:06
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Финансы

ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 апреля

Центробанк России установил курсы доллара и евро на среду, 3 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
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Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика

ЦБ: комиссия за незаконное обналичивание выросла до 15%

Средняя комиссия за незаконное обналичивание денежных средств в России в настоящее время колеблется на уровне 15%, об этом представителям СМИ рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело

Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Общество

Более половины россиян винят в школьных драках родителей

Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считает больше половины россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 21:31
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