Футбол

Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси»
Спорт-Экспресс
21:11

Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси . Аргентинец помог молодому игроку чувствовать себя уверенно.
Спорт-Экспресс21:11

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Защитник «Барселоны» рассказал о важности Месси

Газета.Ru21:20

Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси»

Спорт-Экспресс21:11

Миранда: «Все становится намного проще, когда рядом есть такой игрок, как Месси»

Sport24.ru20:52
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 20:35
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Футбол

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Обновлено в 19:31
Футбол

«Зенит» без Карасева проиграл «Валенсии»

Обновлено в 21:59
Футбол

Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
Обновлено в 12:31
Футбол

«Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник

В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года.
Обновлено в 22:06
Футбол

Анри на пресс-конференции поучил вратаря «Монако» хорошим манерам

Обновлено в 20:33
Футбол

Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
Футбол

Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено в 18:21
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Манчестер Юнайтед»

Российский полузащитник Денис Черышев вошел в заявку "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:04
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено в 13:26
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 18:04
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол

Бускетс проводит 100-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не вошел в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", но всё-таки появился на поле во втором тайме.
Обновлено в 16:31
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Хуан Миранда
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник юношеской команды клуба «Барселона».
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