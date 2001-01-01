Политика

Хуан Гуайдо вернулся в ВенесуэлуBFM.ru 12:10

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter. Перед возвращением политик призвал граждан страны к участию в протестах.
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Гуаидо призвал сторонников в Венесуэле выйти на массовые митинги

RT на русском14:50

Оппозиционный митинг в Каракасе завершился мирно

Коммерсантъ14:49

Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на массовые манифестации сегодня и в субботу

Эхо Москвы21:05

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Телеканал 360°13:07

Хуан Гуайдо вернулся в Каракас

Вести.Ru12:02

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Говорит Москва12:28

Митинг оппозиции в Каракасе завершился мирно

ТАСС14:30
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:02, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта

Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — цитирует РИА Новости Александра Толмацкого.
Обновлено в 20:16
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.
Обновлено в 22:03
Экономика

Пиву в России захотели установить минимальную цену

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Министерство финансов России с предложением установить минимальную цену на пиво.
Обновлено в 21:41
Политика

В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМД

С пятого по восьмое марта заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен обсуждать ДРСМД в Лондоне – с членами британского правительства, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 22:19
Политика

NYT: АНБ отключило систему анализа перехвата звонков в США

Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны.
Обновлено в 22:35
Авто

AliExpress будет продавать автомобили в России

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Школьницу поймали на вымогательстве интимных снимков у одноклассниц

Полиция американского города Чиро задержала 15-летнюю девушку, заставлявшую одноклассниц слать ей интимные снимки.
Обновлено в 22:00
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Космос

Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов

Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Общество

Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Обновлено в 22:38
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Политика

Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться в президенты в 2020 году

Обновлено в 21:47
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено в 22:00
Политика

Китай намерен продолжить активно бороться с коррупцией

Премьер Китая Ли Кэцян в ходе выступления с докладом на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что КНР планирует в 2019 году активно бороться с коррупцией.
Обновлено в 23:00
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Политика

Трамп продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Общество

Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Обновлено в 04:04
Общество

Определены лучшие достопримечательности мира

Обновлено в 22:09
Футбол

Калиниченко: «Глушаков был крайне пассивен в отборе. Минус один в центре с „Краснодаром“ — роскошь»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что ему не понравилась игра капитана красно-белых Дениса Глушакова в домашнем матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 20:35
Экономика

СМИ узнали размер залога за освобождение экс-главы концерна Nissan

Сумма залога для освобождения экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона составила 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), передает утром во вторник агентство Киодо.
Обновлено в 22:57
Наука

Ученые нашли неожиданную пользу в ожирении

Просто ожирение повышало шанс на выживание на 46 процентов, а если человек имел немного лишнего веса, то на 15.
Обновлено в 22:05
Политика

Россия зафиксировала очередные кибератаки на свои IP-адреса из США

Несколько дней назад на российские IP-адреса было зафиксировано около трех миллионов кибератак.
Обновлено в 22:57
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Авто

Volvo установят ограничение скорости на своих автомобилях

В целом Volvo намерена за счет современных технологий добиться нулевой смертности в ДТП в машинах своей марки.
Обновлено в 13:55
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
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