Политика

Хуан Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧПBFM.ru 14:50

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе своего выступления в Каракасе заявил, что в понедельник обратится в Национальную ассамблею с просьбой ввести в стране режим ЧП из-за массового отключения электричества.
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо уже сегодня попросит Нацассамблею ввести в стране режим ЧП

Эхо Москвы18:07

Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП в связи с проблемами с электроснабжением

ТАСС13:37

Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧП

Московский Комсомолец13:52

Гуаидо решил ввести в Венесуэле режим ЧП из-за отключения электроэнергии

РБК13:41

Гуаидо попросит объявить в Венесуэле режим ЧП

RT на русском14:05

Из-за блэкаута в Венесуэле могут ввести режим ЧП

Вести.Ru12:47

В Венесуэле хотят ввести режим ЧП из-за отсутствия электричества

РЕН ТВ12:43
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Происшествия

На борту разбившегося лайнера в Эфиопии было трое россиян

Обновлено в 10:00
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено в 13:31
Политика

Депутат Рады: Украина стала «заложницей Кремля» в 1945 году

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины Эдуард Леонов обвинил Россию в том, что Украине не может праздновать День победы вместе со всем миром 8 мая.
Обновлено в 18:27
Музыка

Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров

Обновлено в 04:17
Политика

В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет

Обновлено в 08:43
Политика

Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за ситуации вокруг Brexit.
Обновлено в 18:55
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35
Религия

У православных христиан начался Великий пост

Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк родила дочь

Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 17:54
Политика

Немецкий политик рассказал, как Европа предала Россию в начале XXI века

Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено в 19:33
Политика

Бывший соратник Порошенко рассказал, куда он может сбежать

Президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах, заявил бывший член Блока Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:10
Общество

У Иванки Трамп оказалось другое имя

Советник и старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
Обновлено в 17:20
Спорт

Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров

Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Американские СМИ предсказали исход войны между Россией и США

США смогут победить Россию и Китай лишь в том случае, если будут использовать в боевых целях лазеры и рельсотроны.
Обновлено в 18:59
Экономика

Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие

Названы возможные последствия применения ракет «Циркон» для НАТО

В феврале СМИ назвали объекты в США которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае угрозы для России со стороны Вашингтона.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Экономика

«Мостотрест» может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России

Новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника).
Обновлено в 16:30
Происшествия

Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

Обновлено в 18:30
Происшествия

Пожар на складе в Москве ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи

Обновлено в 13:51
Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»

В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Вальядолидом", прервав свою неудачную серию из трех поражений кряду во всех турнирах.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Пассажиры рейса в Нью-Йорк пострадали при турбулентности

Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности во время субботнего рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

На западе Германии из-за урагана приостановлено движение поездов

Обновлено в 15:02
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