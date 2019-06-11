Общество
Хронический стресс снижает производительность труда, заявил МедведевРИА Новости 06:09
Системная усталость и хронический стресс на работе снижают производительность труда, что сказывается и в целом на экономических показателях, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Международной конференции труда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика
Депутат Рады: Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание
Владимир Зеленский не выполнил обещания, данные во время президентской гонки.
Обновлено в 12:55
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Москалькова предложила обсудить гуманитарные вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран, которые нуждаются в медицинской помощи, а также контроль за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборку
Обновлено в 05:27
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Спорт
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча
Инцидент произошел во время матча Единой лиги ВТБ. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские пытаются найти преступника.
Обновлено в 07:49
Автоспорт
Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады
Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Футбол
Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»
Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020
Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Обновлено в 11:26
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Обновлено в 08:07
Культура
Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток
Обновлено вчера в 11:52
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
КС Украины перешел в закрытый режим рассмотрения роспуска Рады
Конституционный суд Украины перешел в закрытый режим рассмотрения указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37