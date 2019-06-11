Общество

Хронический стресс снижает производительность труда, заявил МедведевРИА Новости 06:09

Системная усталость и хронический стресс на работе снижают производительность труда, что сказывается и в целом на экономических показателях, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Международной конференции труда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Люди подчас просто сгорают на работе». Дмитрий Медведев обратился к коммунистической идеологии, озаботившись здоровьем трудящихся

Ваши новости09:58

Дмитрий Медведев: Люди подчас просто сгорают на работе

Вечерняя Москва07:41

Медведев рассказал, что хронический стресс снижает производительность труда

Life.ru07:32

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Известия06:40

Хронический стресс снижает производительность труда, заявил Медведев

РИА Новости06:09

Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели

Общественное телевидение России07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн

Медведев сослался на опыт Великого Октября

Вести.UZ12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика

Депутат Рады: Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание

Владимир Зеленский не выполнил обещания, данные во время президентской гонки.
Обновлено в 12:55
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

Обновлено в 10:04
Политика

Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

Москалькова предложила обсудить гуманитарные вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран, которые нуждаются в медицинской помощи, а также контроль за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборку

Обновлено в 05:27
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Спорт

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча

Инцидент произошел во время матча Единой лиги ВТБ. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские пытаются найти преступника.
Обновлено в 07:49
Автоспорт

Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады

Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Обновлено в 09:16
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Обновлено в 08:07
Культура

Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток

Обновлено вчера в 11:52
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

КС Украины перешел в закрытый режим рассмотрения роспуска Рады

Конституционный суд Украины перешел в закрытый режим рассмотрения указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное