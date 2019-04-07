Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
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У главного тренера «Севильи» диагностировано серьезное заболевание

Газета.Ru16:50

У тренера «Севильи» лейкемия. Он говорит, что продолжит работу и ему не нужно лечение

Sport24.ru14:40

У главного тренера «Севильи» диагностирован рак крови

Чемпионат13:47

У главного тренера «Севильи» диагностировали хронический лейкоз

Матч ТВ13:58

«Оставайся сильным». «Барселона» поддержала Капарроса из «Севильи», у которого лейкоз

Спорт-Экспресс14:17

Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком

Eurosport.ru13:30

У главного тренера «Севильи» Капарроса лейкемия

Sports.ru13:08
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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
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Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

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Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал

Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
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Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
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Порошенко назначил Зеленскому дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
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Учёные определили главную причину возникновения рака

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Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
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Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Гаджеты

Apple ставит дешевые камеры в iPhone

Американская компания высоких технологий Apple решила сэкономить на камерах для своих мобильных телефонов iPhone.
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Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
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Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова

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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

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Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

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Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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«Арсенал» в гостях уступил «Эвертону»

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Шоу-бизнес

Битва полов: кто чаще рождается в британской королевской семье

Обновлено в 15:00
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Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
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Политика

Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули

Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
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Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

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Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
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Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
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Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
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Армия и оружие

Юбилейные страхи: Вашингтон обвинили в натравливании европейцев на Россию

К 70-летнему юбилею НАТО страны альянса принесли в дар свои страхи.
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Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
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Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
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Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
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