Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
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