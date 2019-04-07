Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Политика Зеленский хочет на посту президента быстро остановить войну в Донбассе Как можно скорее добиться действенного прекращения огня в Донбассе намерен кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Кино Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.

Политика ЦИК Украины объявил результаты первого тура президентских выборов Центральная избирательная комиссия Украины подвела официальные итоги первого тура выборов президента страны, который прошел 31 марта.

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Политика Зеленский пообещал платить украинцам за доносы на коррупционеров Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал программу борьбы с коррупцией, которая будет реализована в случае победы.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.

Технологии WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Шоу-бизнес Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо 6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Футбол «Ницца» одержала победу над «Монпелье» 7 апреля между коллективами «Ницца» и «Монпелье» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19.

Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.

Футбол Каррера ответил Андрею Федуну Незадолго до матча с армейцами Андрей Федун, член совета директоров "Спартака", брат владельца клуба в интервью "СЭ" дал довольно жесткую оценку работе Массимо.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.