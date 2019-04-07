Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У главного тренера «Севильи» диагностировали хронический лейкоз

Матч ТВ13:58

У главного тренера «Севильи» Хоакина Капарроса обнаружили хронический лейкоз

Спорт-Экспресс13:08

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

РИА Новости13:25

Капаррос стал рекордсменом «Севильи» по числу одержанных с командой побед в Ла Лиге

Sport24.ru13:21

У главного тренера «Севильи» диагностирован рак крови

Чемпионат13:47

Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком

Eurosport.ru13:30

У главного тренера «Севильи» Капарроса лейкемия

Sports.ru13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский хочет на посту президента быстро остановить войну в Донбассе

Как можно скорее добиться действенного прекращения огня в Донбассе намерен кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов.
Обновлено в 13:01
Футбол

Локомотив — Зенит 1:1

Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Кино

Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Обновлено в 11:13
Политика

ЦИК Украины объявил результаты первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины подвела официальные итоги первого тура выборов президента страны, который прошел 31 марта.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский пообещал платить украинцам за доносы на коррупционеров

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал программу борьбы с коррупцией, которая будет реализована в случае победы.
Обновлено в 11:55
Футбол

Игорь Дивеев: «Когда „Спартак“ начал догонять, было уже поздно»

Обновлено в 09:32
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Хуситы уничтожили четвёртый Т-34 за год

Обновлено в 11:33
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо

6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Ницца» одержала победу над «Монпелье»

7 апреля между коллективами «Ницца» и «Монпелье» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19.
Обновлено в 12:57
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Футбол

Каррера ответил Андрею Федуну

Незадолго до матча с армейцами Андрей Федун, член совета директоров "Спартака", брат владельца клуба в интервью "СЭ" дал довольно жесткую оценку работе Массимо.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган усыпал Ксению Собчак комплиментами

Обновлено в 07:22
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии, вырвав победу у «Вулверхэмптона»

Обновлено в 13:42
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Политика

Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции

Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хоакин Капаррос
Испанский тренер
Футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное