Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
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Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
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Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
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Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
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Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
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Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
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Обновлено в 09:33
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