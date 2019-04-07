Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
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У главного тренера «Севильи» диагностировали хронический лейкоз

Матч ТВ13:58

У главного тренера «Севильи» диагностирован рак крови

Чемпионат13:47

Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком

Eurosport.ru13:30

У тренера «Севильи» лейкемия. Он говорит, что продолжит работу и ему не нужно лечение

Sport24.ru14:40

«Оставайся сильным». «Барселона» поддержала Капарроса из «Севильи», у которого лейкоз

Спорт-Экспресс14:17

Хронический лейкоз диагностировали у главного тренера «Севильи»

Газета.Ru13:41

У главного тренера «Севильи» Капарроса лейкемия

Sports.ru13:08
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Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
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