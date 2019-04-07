Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Экономика Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года».

Футбол Каррера жестко отреагировал на критику Федуна Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.

Политика Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.

Футбол Ракицкий забил за «Зенит» со штрафного во втором матче подряд Украинский футболист забил со штрафного во втором матче подряд. В предыдущем туре он отличился с «Оренбургом».

Футбол «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины 7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.

Политика Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Общество Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Гаджеты Теперь в Windows 10 можно извлекать USB-накопители без остановки устройства Из компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 версии 1809 и выше изменили политику по умолчанию в отношении USB-устройств, теперь их можно извлекать без использования функции «безопасное извлечение устройства».

Общество Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»