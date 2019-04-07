Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости вчера в 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
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У тренера «Севильи» лейкемия. Он говорит, что продолжит работу и ему не нужно лечение

Sport24.ruвчера в 14:40

У главного тренера «Севильи» диагностировано серьезное заболевание

Газета.Ruвчера в 16:50

У главного тренера «Севильи» диагностировали хронический лейкоз

Матч ТВвчера в 13:58

У главного тренера «Севильи» обнаружили рак крови

Чемпионатвчера в 17:15

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

РИА Новостивчера в 13:25

«Оставайся сильным». «Барселона» поддержала Капарроса из «Севильи», у которого лейкоз

Спорт-Экспрессвчера в 14:17

Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком

Eurosport.ruвчера в 13:30
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Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

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Происшествия

В аэропорту Омска задержали на шесть часов рейс в Москву

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Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Армия и оружие

Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров

Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снеков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
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Происшествия

На Приморском шоссе такси опрокинуло грузовик с хлебом

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Политика

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Обновлено в 00:13
Политика

В США предвыборную кампанию Зеленского сравнивают с тактикой Трампа

Методы Зеленского по ведению предвыборной кампании сравнивают с тактикой Трампа.
Обновлено в 02:03
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400

Турция решила приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400, и отказалась от американских «Пэтриотов», сославшись на то, что США дорого просят за свою систему и не передают важные технологии, нужные для производства подобных систем.
Обновлено вчера в 23:02
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
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Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Экономика

«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими

«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено вчера в 18:07
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать на льду под песню Майкла Джексона

Организаторы шоу в Европе и Азии не разрешили сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру использовать в своей программе песню Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 23:18
Гаджеты

В Сети обнародованы рендеры смартфона-слайдера от Asus с поддержкой 5G

На просторах Сети оказались обнародованы рендеры нового смартфона-слайдера производства компании Asus.
Обновлено в 02:07
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Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении

Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27
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YouTube заблокировал клип группы «Альянс» «На заре»

Обновлено вчера в 16:59
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
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Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
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Происшествия

В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище

Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
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