Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости вчера в 13:25

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Армия и оружие Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Общество Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini Российский производитель снеков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Политика В США предвыборную кампанию Зеленского сравнивают с тактикой Трампа Методы Зеленского по ведению предвыборной кампании сравнивают с тактикой Трампа.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Экономика Visa введет льготный тариф для микробизнеса Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.

Армия и оружие В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400 Турция решила приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400, и отказалась от американских «Пэтриотов», сославшись на то, что США дорого просят за свою систему и не передают важные технологии, нужные для производства подобных систем.

Путешествия В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.

Происшествия В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.

Армия и оружие Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.

Экономика «Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».

Культура Сыну Плющенко запретили выступать на льду под песню Майкла Джексона Организаторы шоу в Европе и Азии не разрешили сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру использовать в своей программе песню Майкла Джексона.

Политика Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Политика ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Энергетика Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.

Происшествия Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.