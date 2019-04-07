Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»РИА Новости вчера в 13:25
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter. "Севилья" в воскресенье в матче Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0.
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«Оставайся сильным». «Барселона» поддержала Капарроса из «Севильи», у которого лейкоз
Спорт-Экспрессвчера в 14:17
У тренера «Севильи» лейкемия. Он говорит, что продолжит работу и ему не нужно лечение
Sport24.ruвчера в 14:40
Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком
Eurosport.ruвчера в 13:30
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Армия и оружие
Террористы опубликовали видео с телом российского военнослужащего
Видео, на котором раненый сирийский военнослужащий на допросе указывает на тело якобы российского военнослужащего, опубликовано новостным агентством Amaq 7 апреля, сообщает SITE Intelligence Group.
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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
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Армия и оружие
Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара
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Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита
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Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
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Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
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Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
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Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
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Происшествия
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами
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Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»
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Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
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Умер экс-гендиректор Korean Air Lines
Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение
Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
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Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
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В Гидрометцентре рассказали о потеплении до плюс 22 градусов
В Крыму потеплеет аж до 22 градусов. А вот на Урале то снег, то дождь.
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Министр экологии России рассказал о перспективах туризма в Арктике
На вопрос о перспективах развития туристического авиасообщения с Арктикой министр ответил, что ситуация осложняется большим количеством национальных парков, в которых невозможно построить взлетно-посадочные полосы.
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Кучерова считают лучшим игроком НХЛ
Защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов считает, что форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Стало известно, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США
Одним из громких скандалов стал инцидент с самолетом главы немецкого правительства Ангелы Меркель в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США
Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.
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Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено 06 апреля в 03:58
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
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Армия и оружие
Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён
В Сети появился ролик, очевидно снятый 72-м центром информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ, в котором переодетый в российскую форму украинский военный изображает пьяного бойца Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 23:50
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26