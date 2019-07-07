с чего всё началось

Исторические памятники Пскова официально включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом стало известно после саммита членов организации, проходящего в Баку.

Политика ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.

Футбол Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Здоровье Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.

Политика Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.

Футбол Роман Бабаев: «Смотрим футболиста в линию атаки» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, будут ли армейцы проводить матчи Лиги Европы на стадионе "Лужники".

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Баскетбол «Зенит» покинул защитник Арманд "Зенит" покидает американский защитник Шон Арманд, сообщается на официальном сайте клуба.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа Президент США Дональд Трамп сможет решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Украины, заявил лидер страны Владимир Зеленский.

Футбол Погба и Лукаку попали в заявку «МЮ» на предсезонное турне Согласно информации, размещённой на официальном сайте «МЮ», в заявку включены Поль Погба и Ромелу Лукаку, вокруг которых ходит множество слухов о возможном уходе в различные команды.

Политика Украина впервые в истории получила партию нефти из США Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.

Авто Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля.

Общество Японцы используют каршеринг для сна и отдыха Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.

Армия и оружие США призвали Германию отправить войска в Сирию Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.