Общество
Храмы Пскова включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКОКультуромания 06:43
На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку было принято решение включить храмы Псковской архитектурной школы в список всемирного наследия. В объект культурного наследия входят десять храмов XII-XVII веков.
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с чего всё началось
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал в пятницу в пользу включения древнего города Вавилона, расположенного на территории Ирака, в Список всемирного наследия.Коммерсантъ05 июля в 14:01
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Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
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Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Политика
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Наука
Шум магнитных монополей смогли услышать
Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Москве на Рублевском шоссе столкнулись две иномарки
Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 08:45
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку
Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
Обновлено в 03:34
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Футбол
«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»
"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Единоборства
Дастин Порье: «Масвидаль готовил удар коленом для боя я Аскреном»
Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье сообщил, что Хорхе Масвидаль готовил удар коленом в поединке с Беном Аскреном на UFC 239.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
51-летняя Селин Дион выступила в Лондоне в блестящем комбинезоне Rodarte
Специально для шоу в знаменитом Гайд-парке 51-летняя певица надела яркий переливающийся комбинезом от Rodarte насыщенного синего цвета с рукавами-воланами.
Обновлено в 08:28
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Пропавших после наводнения в Иркутской области нашли живыми
По словам представителей МВД, пока без вести пропавшими считаются еще 11 человек.
Обновлено в 06:23