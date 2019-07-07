с чего всё началось

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку было принято решение включить храмы Псковской архитектурной школы в список всемирного наследия. В объект культурного наследия входят десять храмов XII-XVII веков.

Политика В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.

Наука Шум магнитных монополей смогли услышать Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.

Политика В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.

Происшествия Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.

Общество Иван Купала наступает сегодня ночью В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.

Происшествия В Москве на Рублевском шоссе столкнулись две иномарки Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.

Экономика Афипский НПЗ оценили в один рубль Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Единоборства Джонс победил Сантоса решением судей В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.

Музыка Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Футбол «ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса» "ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.

Единоборства Дастин Порье: «Масвидаль готовил удар коленом для боя я Аскреном» Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье сообщил, что Хорхе Масвидаль готовил удар коленом в поединке с Беном Аскреном на UFC 239.

Шоу-бизнес 51-летняя Селин Дион выступила в Лондоне в блестящем комбинезоне Rodarte Специально для шоу в знаменитом Гайд-парке 51-летняя певица надела яркий переливающийся комбинезом от Rodarte насыщенного синего цвета с рукавами-воланами.

Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Происшествия Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.

Экономика Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.

Происшествия В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.