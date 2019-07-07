Общество

Храмы Пскова включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКОКультуромания 06:43

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку было принято решение включить храмы Псковской архитектурной школы в список всемирного наследия. В объект культурного наследия входят десять храмов XII-XVII веков.
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с чего всё началось
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал
 в пятницу в пользу включения древнего города Вавилона, расположенного на территории Ирака, в Список всемирного наследия.
Коммерсантъ05 июля в 14:01

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Псковские храмы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

РИА Новости05:45

Россия будет добиваться статуса Всемирного наследия для новых объектов

News.ru08:12

Псковские храмы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

РБК06:07

Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Вести.Ru07:20

ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия

RT на русском05:39

ЮНЕСКО внесла памятники Пскова в Список всемирного наследия

Известия05:02

Исторический центр города Шеки в Азербайджане включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ТАСС07:31
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Происшествия

В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами

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Наука

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Политика

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В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
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Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
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Обновлено в 06:35
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Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.
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Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
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В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Общество

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Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
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Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье сообщил, что Хорхе Масвидаль готовил удар коленом в поединке с Беном Аскреном на UFC 239.
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