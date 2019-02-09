Храм УПЦ захватили сторонники новой церкви на УкраинеГазета.Ru 11:14

с чего всё началось

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишкивци Шумского района Тернопольской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Общество На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Армия и оружие «Летающий радар» А-100 совершил первый полет "Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.

Происшествия В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.

Авто У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.

Происшествия В Мексике застрелили известного радиоведущего В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.

Общество По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.

Политика Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.

Авто Новый Renault Duster станет пикапом Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.

Армия и оружие Польша закупит американские ракетные системы HIMARS Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.

Происшествия Российский военнослужащий погиб в ДТП в Абхазии ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» произошло в Абхазии.

Культура Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.

Политика Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.

Экономика Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019–2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.

Общество В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.

Происшествия СКР проверит расследовавших дело о перестрелке в «Москва-Сити» Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года, в ней участвовали охранники.

Космос «Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.

Происшествия Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».