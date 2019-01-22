Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019Матч ТВ вчера в 14:03

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
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Вратарь Ховард объявил, что завершит карьеру в ноябре

Матч ТВ01:19

Вратарь Ховард объявил, что завершит карьеру в ноябре

Sportbox.RU01:19

Экс-вратарь «МЮ» и «Эвертона» Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Sports.ruвчера в 16:47

Американский вратарь Тим Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Sport24.ruвчера в 15:52

Тим Ховард завершит карьеру в этом году

Soccer.ruвчера в 14:03

Экс-голкипер «МЮ» и «Эвертона» Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Чемпионатвчера в 16:15

39-летний Тим Хоуард объявил о завершении карьеры в конце года

Спорт-Экспрессвчера в 13:33
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Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 01:33
Авто

Mitsubishi будет продавать в РФ семиместный Mitsubishi Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области.
Обновлено вчера в 10:37
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Опубликовано видео избиения Богомолова Виторганом

Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Редкий мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые за три года родился детеныш мексиканского ядозуба. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:46
Происшествия

СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым

Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать самолет и направить его в Афганистан.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Стюардессы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика

Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о пассажире, который подозревается в захвате воздушного судна.
Обновлено вчера в 21:38
Авто

Avito обвиняет «Авто.ру» в краже объявлений

Сервис Avito обвиняет сайт «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», в краже объявлений о продаже автомобилей.
Обновлено в 01:40
Общество

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Наука

В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Обновлено вчера в 21:23
Авто

В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

Обновлено в 02:11
Экономика

На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Общество

Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
ЖКХ

В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек

В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Технологии

The Bell: Telegram запустит криптовалюту в марте

Блокчейн-платформа Telegram TON и криптовалюта Gram будет представлены на встрече с крупнейшими инвесторами проекта в течение месяца, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей

Александр Овечкин третий раз в сезоне сделал хет-трик в матче НХЛ

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак

Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников

В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.
Обновлено в 02:09
Космос

Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео

Обновлено вчера в 13:20
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
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Тим Ховард
Американский футболист
Американский футболист венгерского происхождения, вратарь клуба «Колорадо Рэпидз» и сборной США. Обладатель Кубка Англии 2004 года, Кубка Лиги 2006 года, Суперкубка Англии 2003 года, Золотого кубка КОНКАКАФ 2007 и 2017 года.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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