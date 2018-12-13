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Что интересно, в исследовании было задействовано 5 600 000 автомобилей, выпущенные с 1996 по 2018 года и у которых за последний год загорался чек (Check Engine). Это контрольная лампа, которая подает сигнал в случае каких либо неисправностей, связанных с мотором.
CarsGuru.netвчера в 08:18
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Если загорелась лампочка Check Engine – что делать, чтобы вас не высмеяли на автосервисе
Car.ru13 декабря в 12:59
Если загорелась лампочка Check Engine – что делать, чтобы вас не высмеяли на автосервисе
Фонтанка.Ру13 декабря в 06:19
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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