Авто

Хотите знать, в каких авто чаще всего загорается чек ?
CarsGuru.net
вчера в 08:18

Что интересно, в исследовании было задействовано 5 600 000 автомобилей, выпущенные с 1996 по 2018 года и у которых за последний год загорался чек (Check Engine). Это контрольная лампа, которая подает сигнал в случае каких либо неисправностей, связанных с мотором.
CarsGuru.netвчера в 08:18

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Хотите знать, в каких авто чаще всего загорается чек ?

CarsGuru.netвчера в 08:18

Если загорелась лампочка Check Engine – что делать, чтобы вас не высмеяли на автосервисе

Car.ru13 декабря в 12:59

Если загорелась лампочка Check Engine – что делать, чтобы вас не высмеяли на автосервисе

Фонтанка.Ру13 декабря в 06:19
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