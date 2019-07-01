Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного КанскаREGNUM вчера в 23:45

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске. И, судя по видеокадрам, разлетевшимся по соцсетям и СМИ, весьма жёстко ответил на вопрос одной из жительниц города.
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Александр Усс
Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё.
— Александр Усс, российский политикREGNUM вчера в 23:45

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«Права хотите качнуть? Я тоже могу»: Александр Усс ответил пострадавшим во время наводнения в Канске

ТВК00:15

«Хотите права качнуть?»: губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска

7 канал Красноярсквчера в 23:00

Красноярский губернатор - жителям затопленного Канска: "Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?"

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«Права хотите качнуть?»: красноярский губернатор пообщался с жителями затопленного города

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Губернатор Красноярского края не выдерживает давления

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НГС24вчера в 09:46
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Общество

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Российский политик
Российский политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Доктор юридических наук, профессор. Президент Сибирского федерального университета.
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Канск
Город в России
Город в России, административный центр Канского района Красноярского края. Население - 89111 чел. В рамках административно-территориального устройства является краевым городом.
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