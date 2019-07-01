Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного КанскаREGNUM вчера в 23:45
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске. И, судя по видеокадрам, разлетевшимся по соцсетям и СМИ, весьма жёстко ответил на вопрос одной из жительниц города.
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Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё.
— Александр Усс, российский политикREGNUM вчера в 23:45
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«Хотите права качнуть?»: губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска
7 канал Красноярсквчера в 23:00
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