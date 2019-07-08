«Опора России» и другие бизнес-объединения просят Минэкономразвития субсидировать процентные ставки на строительство отелей.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Политика МИД РФ осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

Политика Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Политика Евкуров назначен замминистра обороны Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Авто На аукционе продаётся культовый Ford GT из середины «нулевых» На текущий момент выставленный на продажу Ford GT оценён в 200 тыс. долларов, но ожидается что стоимость спорткара должна варьироваться от 280 до 340 тыс. долларов, так как этот автомобиль относится к культовым в США.

Политика Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала подросшего 15-летнего сына от Меладзе На опубликованном фото певица изображена на лодке вместе с сыном Константином во время отдыха.

Экономика Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Театры Мединский представит нового худрука Волковского театра 19 августа Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что кандидат на пост художественного руководителя ярославского Театра драмы имени Федора Волкова уже выбран.

Политика В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече Президент Владимир Зеленский предложил совершенно новый формат для обсуждения ситуации на Украине, нужно понять, есть ли «перспективы у такой встречи».

Футбол «Атлетико» оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро Как отмечается, "Атлетико" применит к 28-летнему форварду санкции в виде максимального штрафа, допустимого по его контракту, который составляет 200 тысяч евро.

Гаджеты Xiaomi скоро выпустит защищенную беспроводную колонку с Bluetooth 5.0 На текущий момент в ассортименте компании Xiaomi нет беспроводных колонок с модулем Bluetooth 5.0.

Здоровье Всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни, заявил Медведев Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Происшествия В Новосибирске крокодил сбежал из цирка-шапито Оказалось, что рептилия сбежала из гастролирующего цирка-шапито, который расположился рядом с торговым центром.

Транспорт Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.

Политика Зеленский прокомментировал планы провести телемост между Украиной и РФ Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о планах провести телемост "Надо поговорить" между телеканалом "Россия-1" и украинским каналом NewsOne.

Музыка Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков В эфире Вайкуле спросила Пугачеву о некой смешной «песне про мужиков».

Экономика Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг в 2018 году.

Экономика Россия имеет все предпосылки для лидерства в цифровом мире — Акимов Россия может стать лидером в новом мире передовых цифровых технологий, и уже сейчас имеет одну из самых дешёвых инфраструктур цифровой коммуникации.