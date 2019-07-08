Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
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Экономика
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
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В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
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Транспорт
На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты
Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
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