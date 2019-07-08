Экономика

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01

Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крымские отели могут получить субсидии на строительство

ФедералПресс03:19

Отельеры претендуют на льготные кредиты

Век05:18

Российский бизнес просит предоставить кредит под 3% на строительство отелей

РЕН ТВвчера в 18:46

Обсуждаем проект новой стратегии развития туризма в России

RATA-newsвчера в 23:40

Кредит под 3%: Российский бизнес просит субсидию на строительство отелей

Online47.ruвчера в 20:21

Бизнес-объединения попросили предоставить займы под 3% на строительство отелей

Деловое.ТВ04:58

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Футбол

УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Политика

Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В уральскую колонию пытались передать телефоны через квадрокоптер

Обновлено в 05:03
Происшествия

Должник заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату

В северо-восточном округе столицы мужчина закрылся в квартире от сотрудников Федеральной службы судебных приставов и угрожает взорвать гранату.
Обновлено в 05:06
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Эксперты рассказали, кому следует есть грибы

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Экономика

УГМК планирует завершить модернизацию производств в 2022 году

"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) планируется полностью завершить модернизацию предприятий в 2021-2022 годах, сообщил в понедельник журналистам на X международной промышленной выставке ИННОПРОМ генеральный директор компании Андрей Козицын.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 05:55
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Культура

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Автоспорт

Машина Карякина заглохла в первый день гонок «Шелковый путь»

Обновлено в 05:54
Транспорт

На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты

Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
Политика

МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью

Обновлено в 03:31
Политика

Беглова зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о регистрации Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное