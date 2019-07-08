Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Политика
Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина
Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
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Политика
Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
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Обновлено вчера в 22:49
Политика
Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина
Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:36
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Петербурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку
В Невском районе Санкт-Петербурга приезжий из Таджикистана изнасиловал 11-летнюю девочку.
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Общество
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Общество
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Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Общество
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"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше
В спасательной операции пришлось задействовать вертолеты. В автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Starbucks извинились за выдворение шестерых полицейских из кафе
Руководству компании Starbucks пришлось извиниться за то, что сотрудник одной из ее кофеен попросил шестерых зашедших туда полицейских покинуть помещение.
Обновлено в 02:57
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Происшествия
Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось
Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области. При этом без вести пропавшими считались 11 человек.
Обновлено в 03:42
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ
Двухлетнему ребенку в городе Уссурийск Приморского края ампутировали палец, который он травмировал в игровой комнате торгового центра, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил в лицо сотруднице пекарни
В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял работницу пекарни. Как выяснилось, в одну из пекарен на Новочеркасском проспекте ворвался мужчина.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Общество
Москвичей предостерегли от платных услуг недобросовестных медцентров
Жители столицы стали все чаще получать звонки из коммерческих медцентров, чьи сотрудники пытаются навязать им платные услуги.
Обновлено в 02:37
Экономика
Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией
Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29