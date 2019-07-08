Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
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Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
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Обновлено в 03:29
Происшествия
В Кузбассе чиновник из-за уборщицы лишился поста
Решением Совета принята отставка главы Сафоновского сельского поселения, - добавили в ведомстве.
Обновлено в 04:51
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Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
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Обновлено в 02:59
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Обновлено вчера в 13:40
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Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки
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Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского
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Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
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