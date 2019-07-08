Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Политика
Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE.
Обновлено в 05:12
Автоспорт
Сергей Карякин: «Потеряли больше часа на втором этапе „Шелкового пути“ из-за проблем с машиной»
Российский гонщик команды SNAG Racing Сергей Карякин рассказал о проблемах во время прохождения второго этапа ралли-марафона «Шелковый путь».
Обновлено в 05:10
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда
По версии следствия, Ромащенков, зная, что разводка производится с 2.00 до 03.45 и с 4.15 до 05.45 около половины девятого вечера 25 августа 2018 года включил насос системы гидропривода, что привело к поднятию крыла моста на 30-40 сантиметров.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
«Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Беглова Александра Дмитриевича кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга», — приводит её слова ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре
Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
Обновлено в 03:35
Авто
Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR
Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus
В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.
Обновлено в 04:03
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Политика
Нидерланды выводят из Украины уголовное производство по крушению MH17
Нидерланды забирают из Украины уголовное производство в рамках двустороннего соглашение по расследованию авиакатастрофы в небе над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.
Обновлено в 04:49
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Новый президент Латвии вступил в должность после ошибки в присяге
Новый президент Латвии Эгил Левитс во время инаугурации в Сейме дважды произнес клятву из-за ошибки.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31