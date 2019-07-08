Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Обновлено в 01:34
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Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение
Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 00:59
Авто
Mercedes-Benz готовит новое поколение родстера Mercedes SL
Mercedes-Benz работает над созданием следующего поколения своего знаменитого родстера SL-класса, накануне в иностранных СМИ появилась первая информация о грядущей новинке.
Обновлено в 02:55
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала невероятно нежное фото 5-летней дочери
Черно-белый снимок покорил поклонников: девочка выглядит невероятно трогательно и нежно.
Обновлено в 03:14
Экономика
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Обновлено вчера в 23:03
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
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Обновлено в 01:17
Футбол
Болельщики «Локомотива» объяснили молчание на Суперкубке
Болельщики футбольного клуба «Локомотив» объяснили, почему молчали первые 35 минут игры в матче за Суперкубок против петербургского «Зенита», в котором московский клуб победил со счётом 3:2.
Обновлено в 03:10
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский пришел на совещание невыспавшимся
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 03:15
Финансы
Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США
Неделя началась падением котировок после положительного отчета о рынке труда в США — темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.
Обновлено в 02:00
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено вчера в 16:58
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Владимир Фриске: «Шепелев залил замок клеем»
После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон — законный наследник.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Синоптики: жителей Воронежской области ждёт дождливая рабочая неделя
В Воронежской области новая рабочая неделя обещает быть пасмурной, дождливой и нежаркой, сообщают синоптики.
Обновлено в 01:30
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Космос
Радиация космоса не повлияла на здоровье и смертность космонавтов
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Авто
Раскрыта дата начала продаж обновленного Renault Duster
На индийском и российском рынках ожидается поступление обновленного кроссовера Renault Duster второго поколения, однако французский бренд до сих пор переносит срок начала продаж.
Обновлено вчера в 13:39